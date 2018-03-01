Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 0 °С
Алматы: 7 °С
USD 321.26 EUR 395.76
RUB 5.63 CNY 50.68
Скачать

Стоимость нефти Brent перевалила за 65 долларов

6 Марта 2018 09:18 350
Поделиться:
Стоимость нефти Brent перевалила за 65 долларов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в понедельник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка значительно повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 1,17 доллара, до 65,54 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,32 доллара, до 62,57 долларов за баррель.

фото: banco.az

Telegram-канал:

Ключевые слова: Экономика,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тулекбаева Айгуль
Тулекбаева Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив