Стоимость нефти Brent перевалила за 65 долларов
6 Марта 2018 09:18 350
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в понедельник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка значительно повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 1,17 доллара, до 65,54 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,32 доллара, до 62,57 долларов за баррель.
фото: banco.az
Ключевые слова: Экономика,
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