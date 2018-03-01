Стоимость нефти Brent перевалила за 65 долларов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в понедельник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка значительно повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 1,17 доллара, до 65,54 долларов за баррель.



Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,32 доллара, до 62,57 долларов за баррель.



фото: banco.az