Стоимость кинотеатров начинается от 5-7 млн долларов в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фильмы на государственном языке не доходят до аудитории из-за отсутствия кинотеатров, стоимость которых в Казахстане доходит до 5-7 млн долларов. Об этом сообщил генеральный директор компании «Меломан» Вадим Галенко на круглом столе в Национальной академической библиотеке.

«Безусловно, мы понимаем, что уровень проникновения и востребованности государственного языка в регионах достаточно высокий. Но проблема в том, что в этих регионах просто нет кинотеатров. Если представить, что кинотеатры будут открывать представители бизнеса - это достаточно сложно, потому что стоимость кинотеатра от 5-7 миллионов долларов. Все оборудование, начиная от строительных материалов, заканчивая проекторами, креслами, покупается за рубежом. Это либо долларовые, либо евро, либо фунтовые контракты. Поэтому сколько бы мы ни создавали фильмов, сколько бы мы их ни финансировали, если мы не доведем контент до зрителя, люди просто никогда не увидят этот фильм», - сказал Галенко.

По его словам, «Меломан» является единственной в Казахстане компанией, которая занимается переводом фильмов на казахский язык.

Галенко также отметил, что в регионах есть кинозалы в домах культуры, но в них такое оборудование, что никакая киностудия не предоставит им свой контент, потому что при таком оборудовании контент может быть украден. Поэтому по статистике 80 процентов проката фильмов приходится на Астану и Алматы, где есть современные кинотеатры.

Директор компании предложил выделить средства для поддержки бизнеса или для замены оборудования, имеющегося в домах культуры.

На круглом столе обсуждался проект Закона «О кинематографе» и сопутствующие поправки в законодательство.

Основной законопроект и сопутствующие поправки в законодательство направлены на создание благоприятных условий для поддержки и продвижения казахстанского кино, проката и дистрибуции отечественных фильмов, повышение качества и конкурентоспособности казахстанского кино в стране и в мире.

Законопроекты разработаны Казахским научно-исследовательским институтом культуры при Министерстве культуры и спорта РК.