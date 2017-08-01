Стихийные свалки ликвидируют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 15 августа по 15 сентября в столице проводится месячник по ликвидации стихийных свалок на территории города с участием Местной полицейской службы ДВД Астаны, прокуратуры города, Департамента экологии, административной и криминальной полиции, сообщает пресс-служба акимата Астаны.

В ходе мероприятия особое внимание будет уделено пресечению, выявлению и привлечению к ответственности согласно законодательству лиц, допускающих несанкционированные свалки на территории столицы.

Добавим, что инспекторами природоохранной полиции в целях ликвидации стихийных свалок ежедневно на территории города проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление лиц, осуществляющих сброс мусора в неустановленных местах.

С начала года за выгруз отходов в неустановленных местах был привлечен 41 водитель на сумму штрафов около 2 млн тенге и 50 водителей ассенизаторских машин, допустивших слив нечистот в неустановленных местах, на общую сумму штрафов 1 млн 250 тысяч тенге.

В целом с начала года по ст. 505 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства» было выявлено свыше 15 500 нарушений.