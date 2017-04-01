Статус банковского холдинга приобретет Цеснабанк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Цеснабанк» сообщило о получении разрешения Национального банка на участие в уставном капитале АО «Банк ЦентрКредит» и согласия на приобретение статуса банковского холдинга, передает Казинформ.

«АО «Цеснабанк» (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о получении 10 апреля 2017 года «разрешения Национального банка Республики Казахстан на значительное участие в уставном капитале АО «Банк ЦентрКредит» от 07.04.2017 г. № 19» и «согласия НБ РК на приобретение статуса банковского холдинга АО «Банк ЦентрКредит», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте KASE.



Напомним, в конце января сообщалось о том, что Корейский Kookmin Bank намерен продать свою долю в казахстанском Банке ЦентрКредит (БЦК). А в начале февраля стало известно, что Цеснабанк обсуждает возможность слияния с Банк ЦентрКредит после выкупа доли корейского Kookmin Bank.



Банковский холдинг - кредитная организация (основная), обладающая возможностью определять решения, принимаемые одной или несколькими (дочерними) кредитными организациями. Такая возможность возникает в силу ее преобладающего участия в уставном капитале одной или нескольких кредитных организаций либо договора, заключенного с одной или несколькими кредитными организациями.