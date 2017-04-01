Статья «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» станет новой идеологической платформой - Ерлан Карин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Статья Президента «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» станет новой идеологической платформой. Так считает известный политолог Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известный политолог Ерлан Карин сделал запись на своей странице в Facebook по поводу новой программной статьи Главы государства.

«Сегодня в газете «Егемен Казахстан» опубликована программная статья Президента Нурсултана Назарбаева. Сразу нужно отметить, что обращение опубликовано только в «Егемен Казахстан» и только на казахском языке. Статья Главы государства - политико-идеологический документ, конкретизирующий государственную идеологию, который станет новой идеологической платформой», - пишет Карин.

Далее политолог отмечает, что статья вывела на повестку дня вопрос модернизации идеологической политики после проведения политической, экономической, социальной, правовой реформ. Например, очень важное решение о переходе на латинский алфавит.

Карин напомнил, что и раньше высказывался по поводу латиницы. Дело не в том, чтобы перейти на латинский алфавит, а в том, чтобы сделать реальный цивилизационный выбор. Сейчас Глава государства предлагает план реализации ранее выдвинутых новых идей.

По мнению политолога, статья Президента является новой идеологической концепцией, определяющей стратегическое направление интересов казахской нации, сборник принципов, которые мобилизуют нацию на определенные действия.

Поэтому, как сообщил эксперт, он готов принять участие в подробном обсуждении свежих идей, изложенных в статье Президента, в различных программах телеканала «Казахстан» и «Казахского радио».