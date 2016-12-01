Стартовала первая лыжная экспедиция казахстанцев на Южный полюс  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из базы Юнион-Глетчер в Антарктиде стартовала первая казахстанская лыжная экспедиция на Южный полюс земли. Об этом сообщает пресс-служба ОО «Казахское Географическое Общество».





Казахстанские атлеты Юрий Юшин, Ильяс Галимбеков и исследователь-медик Даулет Шарипов пройдут дистанцию в 217 километров на лыжах, прежде чем достичь цели. Руководит группой казахстанский восходитель и путешественник Магжан Сагимбаев.

Таким образом, после завершения восхождения на пик Винсон, самую высокую точку Антарктиды в День Независимости, Казахское географическое общество приступило ко второму этапу научно-исследовательской экспедиции «Полюс Независимости» - лыжному переходу на Южный полюс.







До точки старта полярники летели около 6 часов на самолете, пролетев над Ледовой Полярной Шапкой - самым высоким плато в Антарктике. Члены экспедиции планируют дойти до финиша за 10 дней при условии хорошей погоды. Участники также везут с собой провизию, оборудование на санях, которые пристёгиваются к специальной поясной обвязке. Ежедневно члены лыжной экспедиции намерены преодолевать до 20 километров пути. Команда оснащена специальной системой онлайн-трекеров, которая позволяет следить за передвижениями лыжников в реальном времени на сайте проекта www.kazgeo.kz.







«К нам поступило сообщение о том, что погода наладилась на Южном полюсе, и можно вылетать. В 10:30 мы загрузили сани со снаряжением и продовольствием в самолёт и ожидали взлёта. Но, к сожалению, по каким-то техническим проблемам перенесли вылет ещё на полчаса. Наконец-то, загрузившись, мы вылетели. Через 2 часа и 15 минут мы сели для дозаправки самолёта, после чего продолжили наш путь на 88 градус. Нас высадили из самолёта, и мы оказались посреди белого снега и вечного солнца. За сегодняшний день мы прошли 7,6 км, начали разбивать лагерь. По маршруту иногда был ветер, а в целом погода радует», - сообщил Магжан Сагимбаев, руководитель группы экспедиции, руководитель регионального представительства QazaqGeography в г. Алматы.

Это третья полярная экспедиция на счету КазГео. Первая экспедиция, которая прошла в 2011 г., вошла в книгу рекордов Гиннеса за самое быстрое прохождение маршрута, благодаря этой антарктической программе было инициировано присоединение Казахстана к Договору Антарктике от 1959 года.

Примечательно, что проведение экспедиции «Полюс Независимости» совпало с памятными датами. К примеру, покорение пика Винсон Магжаном Сагимбаевым и Ильясом Галимбековым совпало с 50-летием первого восхождения на этот пик. Окончание экспедиции «Полюс независимости» запланировано на 13 января 2016 года - ровно 196 лет с момента открытия Антарктиды русскими путешественниками Михаилом Лазаревым и Фадеем Беллинсгаузеном.

Экспедиция «Полюс Независимости» проводится под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, при поддержке Республиканского общественного объединения «Казахстанское национальное географическое общество» (QazaqGeography). Генеральным партнером проекта выступил Национальный управляющий холдинг «Байтерек», партнерами - Назарбаев Университет, КазНУ имени аль-Фараби и КазНМУ имени Д.С. Асфендиярова. Организатором научно-исследовательской экспедиции является Казахское географическое общество.











