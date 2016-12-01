Погода
Астана -10 °С
Алматы -2 °С
Курс валют
USD 332.09
EUR 346.87
RUB 5.46
CNY 47.80

Стартовала первая лыжная экспедиция казахстанцев на Южный полюс

Стартовала первая лыжная экспедиция казахстанцев на Южный полюс
22 Декабря 17:48 291

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из базы Юнион-Глетчер в Антарктиде стартовала первая казахстанская лыжная экспедиция на Южный полюс земли. Об этом сообщает пресс-служба ОО «Казахское Географическое Общество».


Стартовала первая лыжная экспедиция казахстанцев на Южный полюс
Казахстанские атлеты Юрий Юшин, Ильяс Галимбеков и исследователь-медик Даулет Шарипов пройдут дистанцию в 217 километров на лыжах, прежде чем достичь цели. Руководит группой казахстанский восходитель и путешественник Магжан Сагимбаев.

Таким образом, после завершения восхождения на пик Винсон, самую высокую точку Антарктиды в День Независимости, Казахское географическое общество приступило ко второму этапу научно-исследовательской экспедиции «Полюс Независимости» - лыжному переходу на Южный полюс.


Стартовала первая лыжная экспедиция казахстанцев на Южный полюс  

До точки старта полярники летели около 6 часов на самолете, пролетев над Ледовой Полярной Шапкой - самым высоким плато в Антарктике. Члены экспедиции планируют дойти до финиша за 10 дней при условии хорошей погоды. Участники также везут с собой провизию, оборудование на санях, которые пристёгиваются к специальной поясной обвязке. Ежедневно члены лыжной экспедиции намерены преодолевать до 20 километров пути. Команда оснащена специальной системой онлайн-трекеров, которая позволяет следить за передвижениями лыжников в реальном времени на сайте проекта www.kazgeo.kz.


Стартовала первая лыжная экспедиция казахстанцев на Южный полюс  

«К нам поступило сообщение о том, что погода наладилась на Южном полюсе, и можно вылетать. В 10:30 мы загрузили сани со снаряжением и продовольствием в самолёт и ожидали взлёта. Но, к сожалению, по каким-то техническим проблемам перенесли вылет ещё на полчаса. Наконец-то, загрузившись, мы вылетели. Через 2 часа и 15 минут мы сели для дозаправки самолёта, после чего продолжили наш путь на 88 градус. Нас высадили из самолёта, и мы оказались посреди белого снега и вечного солнца. За сегодняшний день мы прошли 7,6 км, начали разбивать лагерь. По маршруту иногда был ветер, а в целом погода радует», - сообщил Магжан Сагимбаев, руководитель группы экспедиции, руководитель регионального представительства QazaqGeography в г. Алматы.

Это третья полярная экспедиция на счету КазГео. Первая экспедиция, которая прошла в 2011 г., вошла в книгу рекордов Гиннеса за самое быстрое прохождение маршрута, благодаря этой антарктической программе было инициировано присоединение Казахстана к Договору Антарктике от 1959 года.

Примечательно, что проведение экспедиции «Полюс Независимости» совпало с памятными датами. К примеру, покорение пика Винсон Магжаном Сагимбаевым и Ильясом Галимбековым совпало с 50-летием первого восхождения на этот пик. Окончание экспедиции «Полюс независимости» запланировано на 13 января 2016 года - ровно 196 лет с момента открытия Антарктиды русскими путешественниками Михаилом Лазаревым и Фадеем Беллинсгаузеном.

Экспедиция «Полюс Независимости» проводится под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, при поддержке Республиканского общественного объединения «Казахстанское национальное географическое общество» (QazaqGeography). Генеральным партнером проекта выступил Национальный управляющий холдинг «Байтерек», партнерами - Назарбаев Университет, КазНУ имени аль-Фараби и КазНМУ имени Д.С. Асфендиярова. Организатором научно-исследовательской экспедиции является  Казахское географическое общество.


Стартовала первая лыжная экспедиция казахстанцев на Южный полюс 
Стартовала первая лыжная экспедиция казахстанцев на Южный полюс 
Стартовала первая лыжная экспедиция казахстанцев на Южный полюс 
Стартовала первая лыжная экспедиция казахстанцев на Южный полюс  

Ключевые слова: 25 лет независимости, КАЗМЕДИА,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив