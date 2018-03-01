Станимир Стоилов оценил шансы сборной Казахстана в Лиге наций
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стоилов на пресс-конференции в Астане рассказал о шансах своей команды в новом турнире - Лиге наций, передает СИА «SPORTINFORM».
«В Лиге наций у нас есть шанс выйти из группы. Я буду предъявлять высокие требования к футболистам, так что им нужно повысить требования к себе. Если будут дисциплина и хорошая игра в обороне, то все будет хорошо», - заявил С. Стоилов.
Как отметил тренер, ближайшие оппоненты казахстанцев - команды Венгрии и Болгарии - являются сильными коллективами.
«Если бы я подбирал соперников, то рассматривал бы тех, которые близки к нашим противникам по Лиге наций (Андорра, Грузия и Латвия - прим.)», - сказал наставник.
По словам С. Стоилова, он только «буквально вчера узнал, что за два последних года у сборной Казахстана не было ни одной победы в официальных матчах».
«Чтобы изменить ситуацию, нужно время. Мой приход в сборную не значит, что команда станет «летать». Но меня не устраивает уровень игроков сборной. В команде будут играть только сильнейшие, без каких-либо любимчиков», - заключил Станимир Стоилов.
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