Стало известно содержание засекреченной рукописи Магжана Жумабаева

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Северо-Казахстанского государственного архива рассказали о содержании засекреченной рукописи Магжана Жумабаева, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».





Уникальный документ представят на выставке «Қазақстанның жаңа тарихи белесі - Новые вехи истории Казахстана» в Астане.

По словам руководителя отдела архива Мереке Баймуканова, рукопись представляет собой доклад Магжана Жумабаева о голоде в населенных пунктах СКО.

В 20-е годы прошлого столетия большими потоками из Средней и Западной части России в сторону Сибири и Дальнего Востока хлынули составы с голодающими. Шел слух, что в Сибири люди живут богато, зажиточно, и голодающие стремились в ту сторону. Был голод и на территории Северо-Казахстанской области, в то время Акмолинской губернии.





«Магжан Жумабаев работал в чрезвычайной комиссии помощи голодающим. Он выезжал по районам и знакомился с ситуацией на местах. Был большой доклад, собственноручно написанный Магжаном Жумабаевым, где он конкретно указывал, в каких населенных пунктах население голодает. Этот документ сохранился в папке Губисполкома. Рукопись нигде не выставлялась ранее», - сказал Мереке Баймуканов.

Есть в архиве и мандат, согласно которому «заместитель председателя Акмолинской губернской чрезвычайной комиссии помощи голодающим Жумабаев Магжан Бекенович командируется в Петропавловский и Кокчетавский уезды для усиления работы по оказанию помощи голодающим».





Среди поручений Магжану Жумабаеву «произвести точный учет продуктов, поступивших в фонд помощи голодающим в местных органах помгола, произвести точный учетный голодающих и прикрепить голодающие районы к более благополучным».

Мереке Баймуканов говорит, что документы, связанные с репрессированными, находились под грифом «совершенно секретно».





«Магжан Жумабаев был репрессирован в 1937 году, в 1938 расстрелян. Дела репрессированных, особенно членов партии, полностью изымались из архива. В то время и до 60-х годов архив находился в ведомстве НКВД. Был отдел и по Северо-Казахстанской области. Все документы, связанные с репрессиями, уходили туда или уничтожались. Изымались все произведения и все, что связано с именем Магжана Жумабаева. Гриф секретности начали снимать после реабилитации. Сейчас все документы, связанные с репрессированными, хранятся в архиве ДВД СКО», - рассказал Мереке Баймуканов.

Выставка «Қазақстанның жаңа тарихи белесі - Новые вехи истории Казахстана» пройдет с 24 по 26 августа с 11.00 до 18.00 часов в выставочном зале Национального архива Республики Казахстан.