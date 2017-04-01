Стали известны возможные соперники Казахстана в Кубке Дэвиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана попала в число несеяных команд при жеребьевке плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, сообщает Sports.kz.

Таким образом, соперником Казахстана в этом раунде станет одна из следующих команд: Аргентина, Хорватия, Швейцария, Чехия, Германия, Япония, Россия, Канада.

Сборные распределены по корзинам сеяных и несеяных в соответствии с текущим рейтингом. Жеребьевка состоится 11 апреля в Лондоне.



Напомним, в плей-офф Мировой группы сборная Казахстана попала благодаря победе над Китаем (4:1) во втором раунде первой группы зоны «Азия/Океания».