Стали известны предварительные результаты выборов президента России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Действующий президент РФ Владимир Путин побеждает в первом туре выборов главы российского государства, набирая 73,9% голосов. Такие данные результатов опросов граждан при выходе с избирательных участков (экзитполов) приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

«По результатам экзитпола ВЦИОМ президентом Российской Федерации в первом туре избран Владимир Путин (73,9% голосов)», - говорится в данных экзитполов, имеющихся в распоряжении ТАСС. На выборах 2012 года Путин получил 63,60%.

Согласно данным экзитпола, второе место занял кандидат КПРФ бизнесмен Павел Грудинин (11,2%), третье - лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%). «Остальные кандидаты продемонстрировали более скромные результаты: Ксения Собчак - 2,5%, Григорий Явлинский - 1,6%, Борис Титов - 1,1%, Сергей Бабурин - 1,0%, Максим Сурайкин - 0,8%», - говорится в материалах ВЦИОМ. Уточняется, что «недействительных бюллетеней - 1,2%».

Экзитпол проводился по заказу Экспертного института социальных исследования (ЭИСИ) на 1 тыс. 200 избирательных участков в 68 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос на планшетах (635 участков) либо заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень для голосования, и самостоятельно бросить его в специальную закрытую урну (565 участков). Задавались вопросы о том, за кого респондент проголосовал, о его поле и возрасте.

Всего было опрошено 162 тыс. 601 человек. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались от ответа 37,2% респондентов.

В материалах ВЦИОМ отмечается, что результат экзитпола «может расходиться с официальным с учетом погрешности измерения, социально одобряемых ответов и высокой доли отказавшихся от ответа».