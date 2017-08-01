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Стали известны подробности убийства парня возле столичного ЖК «Махаббат»

Стали известны подробности убийства парня возле столичного ЖК «Махаббат»
17 Августа 2017 09:35 623

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В департаменте внутренних дел города Астаны прокомментировали убийство мужчины возле ЖК «Махаббат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6 августа в 02.20 по проспекту Сарыарка обнаружено тело 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти (ножевые ранения). По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 (убийство) УК РК», - сообщили в департаменте.

Как проинформировали в ДВД Астаны, задержан и водворен в изолятор временного содержания 23-летний житель Павлодара. У предполагаемого убийцы нашли и изъяли вещественное доказательство - нож.

Убийство молодого мужчины вызвало большой резонанс в социальных сетях. В частности, астанчанка в соцсетях призвала власти обратить внимание и на трагический инцидент, который произошел около столичного ЖК «Махаббат», разобраться и вести профилактику преступлений.

«Вчера ночью на территории нашего двора произошло жестокое убийство молодого парня 1985 г.р! (...) Мы хотим без страха возвращаться домой и выходить во двор собственного дома».

В настоящее время по делу об убийстве проводятся следственные действия. 

Ключевые слова: Происшествия, Астана, МВД РК,
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