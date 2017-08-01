Стали известны подробности смерти Веры Глаголевой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кирилл Шубский, вдовец актрисы Веры Глаголевой, сообщил подробности смерти жены, передает Лента.ру.

Шубский сообщил, что актриса умерла после долгой продолжительной болезни. Он добавил, что, вопреки информации, распространенной СМИ, это произошло не в США.



Telegram-канал SHOT уточняет, что актриса умерла в Германии.



Старшая дочь покойной Анна Нахапетова опубликовала в Instagramпост в виде черного квадрата с подписью: «Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни, воздержаться от каких-либо комментариев и оставить нашу семью в покое». «Если вы действительно любили нашу маму просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере», - добавила она.



Глаголева скончалась 16 августа. По словам источника, близкого к семье покойной, причиной смерти стало онкологическое заболевание.