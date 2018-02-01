Стали известны подробности гибели школьницы на горнолыжном курорте в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Гибель школьницы на горнолыжном курорте «Нуртау» прокомментировали в отделе образования Усть-Каменогорска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Погибшая 27 февраля девушка была ученицей 11 класса школы №32 Усть-Каменогорска.

«Выезд на «Нуртау» был запланирован согласно плана школы по оздоровлению учащихся», - сообщается на странице акимата города в Facebook, где опубликован комментарий отдела образования города по данному инциденту.

В объяснительной записке городского отдела образования в управление образования области и министерство образования РК сообщается, что «с каждым учеником провели инструктаж по технике безопасности с записью в журнал, от родителей получено согласие на выезд, по школе издан приказ о выезде».

На горнолыжный курорт отправились 21 ученик, классные руководители, представители родительских комитетов. Отдыхающие взяли с собой три стьюба.

«В 10:53 мне позвонила классный руководитель и сказала, что девочка с одноклассником на стьюбе скатились в запрещенном для катания месте, и ученица разбилась. Со слов педагога я поняла, что девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, - процитировали в пресс-службе акима заместителя директора школы Усть-Каменогорска Байзакову Г. - Мальчик, который катался на том стьюбе, сейчас находится дома, у него травма руки».

В настоящее время с учениками работают психологи. Со стороны школы семье погибшей девочки будет оказана материальная помощь, в том числе и в проведении поминального обеда 1 марта 2018 года.

Фото: fsmsolicitors.co.uk