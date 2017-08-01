Стали известны победители турнира по жамбы ату в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане подвели итоги международного турнира по жамбы ату «Алтын жебе», сообщают организаторы.

Первое место на Международном турнире завоевал румын Михай Кузми, он получил 2 млн тенге. На втором месте - казахстанский спортсмен Сарыбай Айтбек, приз - 1 млн тенге. Третье место и 700 тыс. тенге достались Айкоз Ералхану. На четвертом месте - венгр Немоти Кристоф Арпад, ему вручили 400 тыс тенге. Пятерку замкнул Мухаммед Акмал бин Мохамад Дакалан из Малайзии, он выиграл 200 тыс. тенге.



В соревнованиях участвовали около 20-ти спортсменов из 11 зарубежных стран. Честь Казахстана защищали пять спортсменов. Среди них многократный призер нескольких Чемпионатов Республики Казахстан, чемпион фестиваля 2016 года «Ұлы дала ойындары» Елдос Бадашев и призеры внутристрановых чемпионатов Сарыбай Айтбек, Айкөз Ералхан, Абзал Тулыбаев, Бекқали Үзденбаев.