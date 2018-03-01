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Стали известны победители премии Оскар-2018

5 Марта 2018 11:38 676
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Стали известны победители премии Оскар-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ Сезон вручения наград в Голливуде достиг своего апогея вечером воскресенья с оглашением победителей 90-ой юбилейной церемонии Оскар, передает The Verge.

Рекордсменами по количеству номинаций в этом году, 13 и 8 соответственно, стали «Форма воды» Гильермо дель Торо и «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

Далее по списку картина Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга», Миссури с выдающаейся Фрэнсис Макдорманд, к слову также номинированной, семь номинаций, а также «Призрачная нить»  режиссера Пола Томаса Андерсона и «Темные времена»  Джо Райта с Гари Олдманом в главной роли - шесть номинаций каждый.

2018-й также стал знаковым для женщин в Голливуде. Так, в этом году Грета Гервиг стала пятой женщиной в истории кинопремии, претендовавшей на звание лучшего режиссера за фильм Леди Берд. За звание лучший оператор впервые боролась женщина - Рейчел Моррисон (Ферма Мадбаунд).

Полный список победителей 90-ой церемонии вручения премии Оскар 2018:

Лучший фильм -  «Форма воды» (The Shape of Water)

Лучшая женская роль - Фрэнсис Макдорманд, «Три билборда на границе Эббинга», Миссури (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Лучшая мужская роль - Гари Олдман, Темные времена (Darkest Hour)

Лучший режиссер - Гильермо дель Торо  «Форма воды»  (The Shape of Water)

Лучшая мужская роль второго плана - Сэм Рокуэлл, Три билборда на границе Эббинга, Миссури (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Лучшая женская роль второго плана - Эллисон Дженни, Тоня против всех (I, Tonya ).

Лучший адаптированный сценарий - Джеймс Айвори,  «Зови меня своим именем» (Call Me by Your Name), по роману Андре Асимана

Лучший оригинальный сценарий - Джордан Пил, Прочь (Get Out)

Лучшая операторская работа - «Бегущий по лезвию 2049»  (Blade Runner 2049), Роджер Дикинс

Лучший фильм на иностранном языке - «Фантастическая женщина»  (Una mujer fantástica), Xbkb

Лучшие визуальные эффекты - «Бегущий по лезвию 2049»   (Blade Runner 2049)

Лучший монтаж - Дюнкерк (Dunkirk)

Лучший монтаж звука - Дюнкерк (Dunkirk)

Лучшее сведение звука - Дюнкерк (Dunkirk)

Лучший композитор - Александр Депла, «Форма воды»   (Tha Shape of Water)

Лучшая песня - Remember me, «Тайна Коко» (Coco)

Лучший анимационный короткометражный фильм -Дорогой баскетбол (Dear Basketball)

Лучший анимационный фильм - «Тайна Коко»  (Coco)

Лучший короткометражный документальный фильм - Рай - это пробка на 405-м шоссе (Heaven is a Traffic Jam on the 405)

Лучший документальный фильм - Икар (Icarus)

Лучший короткометражный фильм - «Немое дитя»  (The Silent Child)

Лучший дизайн костюмов - Призрачная нить (Phantom Thread)

Лучший грим и прически - «Темные времена»  (Darkest Hour)

Лучший дизайн фильма - «Форма воды»  (The Shape of Water)

Фото: Kevin Winter/Getty Images

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Ключевые слова: Культура,
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Рустам Нурбеков

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