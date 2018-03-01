Стали известны победители премии Оскар-2018
АСТАНА. КАЗИНФОРМ Сезон вручения наград в Голливуде достиг своего апогея вечером воскресенья с оглашением победителей 90-ой юбилейной церемонии Оскар, передает The Verge.
Рекордсменами по количеству номинаций в этом году, 13 и 8 соответственно, стали «Форма воды» Гильермо дель Торо и «Дюнкерк» Кристофера Нолана.
Далее по списку картина Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга», Миссури с выдающаейся Фрэнсис Макдорманд, к слову также номинированной, семь номинаций, а также «Призрачная нить» режиссера Пола Томаса Андерсона и «Темные времена» Джо Райта с Гари Олдманом в главной роли - шесть номинаций каждый.
2018-й также стал знаковым для женщин в Голливуде. Так, в этом году Грета Гервиг стала пятой женщиной в истории кинопремии, претендовавшей на звание лучшего режиссера за фильм Леди Берд. За звание лучший оператор впервые боролась женщина - Рейчел Моррисон (Ферма Мадбаунд).
Полный список победителей 90-ой церемонии вручения премии Оскар 2018:
Лучший фильм - «Форма воды» (The Shape of Water)
Лучшая женская роль - Фрэнсис Макдорманд, «Три билборда на границе Эббинга», Миссури (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Лучшая мужская роль - Гари Олдман, Темные времена (Darkest Hour)
Лучший режиссер - Гильермо дель Торо «Форма воды» (The Shape of Water)
Лучшая мужская роль второго плана - Сэм Рокуэлл, Три билборда на границе Эббинга, Миссури (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Лучшая женская роль второго плана - Эллисон Дженни, Тоня против всех (I, Tonya ).
Лучший адаптированный сценарий - Джеймс Айвори, «Зови меня своим именем» (Call Me by Your Name), по роману Андре Асимана
Лучший оригинальный сценарий - Джордан Пил, Прочь (Get Out)
Лучшая операторская работа - «Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner 2049), Роджер Дикинс
Лучший фильм на иностранном языке - «Фантастическая женщина» (Una mujer fantástica), Xbkb
Лучшие визуальные эффекты - «Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner 2049)
Лучший монтаж - Дюнкерк (Dunkirk)
Лучший монтаж звука - Дюнкерк (Dunkirk)
Лучшее сведение звука - Дюнкерк (Dunkirk)
Лучший композитор - Александр Депла, «Форма воды» (Tha Shape of Water)
Лучшая песня - Remember me, «Тайна Коко» (Coco)
Лучший анимационный короткометражный фильм -Дорогой баскетбол (Dear Basketball)
Лучший анимационный фильм - «Тайна Коко» (Coco)
Лучший короткометражный документальный фильм - Рай - это пробка на 405-м шоссе (Heaven is a Traffic Jam on the 405)
Лучший документальный фильм - Икар (Icarus)
Лучший короткометражный фильм - «Немое дитя» (The Silent Child)
Лучший дизайн костюмов - Призрачная нить (Phantom Thread)
Лучший грим и прически - «Темные времена» (Darkest Hour)
Лучший дизайн фильма - «Форма воды» (The Shape of Water)
Фото: Kevin Winter/Getty Images
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