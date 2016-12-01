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Стали известны победители чемпионата Казахстана по биатлону

Стали известны победители чемпионата Казахстана по биатлону
26 Декабря 2016 15:39 124

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В лыжно-биатлонном комплексе «Алатау» были определены победители чемпионата РК по биатлону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чемпионат является тестовым соревнованием, организованным в преддверии зимней Универсиады, которая пройдет в 2017 году.

В гонке преследования (пасьют) состязались мужчины и юниоры. Среди мужчин победителем на дистанции 12,5 километров стал Ян Савицкий из Восточно-Казахстанской области, на втором месте - Антон Пантов. Третьим стал Максим Браун. Среди юниоров лучшим оказался Петр Ермоленко, вторым Дионис Родунер, третьим - Роман Пушкарев.

 

Ключевые слова: Спорт,
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