Стали известны победители чемпионата Казахстана по биатлону

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В лыжно-биатлонном комплексе «Алатау» были определены победители чемпионата РК по биатлону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чемпионат является тестовым соревнованием, организованным в преддверии зимней Универсиады, которая пройдет в 2017 году.

В гонке преследования (пасьют) состязались мужчины и юниоры. Среди мужчин победителем на дистанции 12,5 километров стал Ян Савицкий из Восточно-Казахстанской области, на втором месте - Антон Пантов. Третьим стал Максим Браун. Среди юниоров лучшим оказался Петр Ермоленко, вторым Дионис Родунер, третьим - Роман Пушкарев.