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Стали известны детали убийства мужчиной жены и матери в ЮКО

27 Февраля 2018 15:35 872
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Стали известны детали убийства мужчиной жены и матери в ЮКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны подробности дела об убийстве жителем Южно-Казахстанской области своей жены и матери, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента внутренних дел.

По информации полицейских, 23 февраля в дежурную часть Ордабасинского РОВД поступило сообщение от врачей скорой помощи поселка Шубарсу об обнаружении 52-летней женщины с телесными повреждениями.

«Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тела двух женщин в возрасте 23 и 52 лет. Установлено, что подозреваемый совершил убийство своей супруги и 52-летней матери, которая проживала вместе с ними», - говорится в сообщении ДВД области.

Данный факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по статье 99 Уголовного кодекса РК «Убийство». В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

В настоящее время стражи порядка установили и задержали подозреваемого, переехавшего из Республики Узбекистан. Им является мужчина 1990 года рождения, он был арестован.

Напомним, трагедия произошла  23 февраля в селе Шубарсу Ордабасинского района Южно-Казахстанской области. По словам местных жителей, сначала мужчина зарезал жену, а затем мать, выбежавшую на помощь.

В семье растет маленький ребенок. Что побудило отца семейства на такое жестокое преступление, неизвестно.

В минувший понедельник суд Ордабасинского района выдал санкцию на арест 28-летнего жителя поселка Шубарсу.

 

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Ключевые слова: Южно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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