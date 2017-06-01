Стала известна причина подтопления улиц Алматы во время дождей 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Выпадение осадков в Алматы чаще всего вызывает подтопление ряда улиц мегаполиса. В городском управлении природных ресурсов и регулирования природопользования рассказали корреспонденту МИА «Казинформ», почему улицы Алматы во время дождя обычно превращаются в реки.

Алматинцы с особым волнением воспринимают сообщения синоптиков о надвигающемся дожде. Ведь после обильных осадков по улицам города обязательно потекут непроходимые потоки воды.

«Арычная сеть меридианного направления с юга на север имеет пропускную способность от 0.11 до 0.22 м3/с. Для арычной сети широтного направления, диапазон изменения пропускной способности составляет от 0,05 до 0,11 м3/с. Диаметр арычных переходов под проезжей частью дорог составляет 50 см. Арычная система города Алматы многофункциональна по своему значению. Кроме своего основного назначения, как поливная сеть, она также выполняет функцию отвода ливневых стоков. Однако из-за отсутствия сбросной сети, отвод ливневых вод осуществляется не в полном объеме. При обильном дожде, сопровождаемым усилением ветра, арычные переходы забиваются упавшими ветками и случайным мусором, что приводит к разливам воды и подтоплениям на отдельных участках», - пояснил Казинформу заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы Айдын Темешев.

По словам Темешева, совсем скоро в Алматы появятся новые пути отвода воды с городских улиц.

«Подготовлены предложения на 2018-2020 годы по разработке проектно-сметной документации по строительству 448,5 км арычных сетей и ливневой канализации со строительством очистных сооружений на реке Есентай в нижней части города, что позволит осуществлять сброс дождевых осадков в реку. Это позволит полностью решить вопрос отвода ливневых вод в центральной части города и улучшит ситуацию в остальных районах города, особенно на присоединенных территориях»,- поделился планами Айдын Темешев.

По данным управления, с 2010 по 2016 годы проведено строительство и реконструкция арычной сети общей протяженностью 128 км. Кроме этого, акиматами районов, как администраторами бюджетной программы по эксплуатации и содержанию арычных сетей, в 2016 году произведен текущий ремонт 26 км арычных сетей и арычных переходов под дорогами.

В 2017 году ведется строительство и капитальный ремонт 14,7 км арычных сетей на 21 улице в Алатауском, Ауэзовском, Бостандыкском и Медеуском районах и завершается проектирование 42 км.

В то же время строительство транспортных развязок и подземных переходов производится управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог, которые после завершения строительства передаются на содержание в акиматы районов, поэтому в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования не смогли прокомментировать подтопления этих объектов.

В целях предупреждения и ликвидации подтоплений в период выпадения ливневых осадков в акиматах районов организуются круглосуточные дежурства мобильных бригад, численностью до 200 человек и 56 ед. спецтехики. По линии департамента по ЧС и службы спасения задействуется 214 человек и 30 ед. спецтехики. Имеется 74 мотопомпы для откачки воды. На весенний период заготовлено 10 тыс. шт. мешкотары, 450 тонн песка и 150 тонн глины.

В Алматы на данный момент проложено более 1200 км арычной сети. В этом году в городе выпадает рекордное количество осадков. За сутки 27-28 апреля в верхней части города Алматы выпала полумесячная норма осадков (около 60 мм). В мае выпало более полуторамесячной нормы осадков (месячная норма 109 мм).



