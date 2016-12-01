Стала известна дата открытия Года туризма Китая в Казахстане

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Открытие Года туризма Китая в Казахстане состоится в марте 2017 года. Об этом в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Китае сообщил советник Посольства РК в КНР Султан Кинжакулов.

«Мы договорились в марте следующего года провести презентацию и официальное открытие Года туризма Китая в Казахстане. Мероприятие планируется провести в Пекине с участием Государственного управления по делам туризма Китая, Министерства иностранных дел Китая, Министерства по инвестициям и развитию Казахстана и других компетентных государственных органов. Планируется участие самых крупных туристических операторов двух стран», - сказал он корреспонденту Казинформа в кулуарах презентации туристического потенциала Казахстана в секретариате ШОС.



По его словам, в начале 2017 года Казахстан и Китай произведут обмен календарями мероприятий.



«В течение следующего года в Казахстане и Китае поочередно будет проведен ряд мероприятий по развитию туризма между двумя странами»,- резюмировал дипломат.



Напомним, в интервью нашему агентству заместитель начальника департамента маркетинга и международного сотрудничества Государственного управления по делам туризма КНР Фэн Литао сообщил о том, что Год туризма Китая в 2017 году объявлен не только в Казахстане, но и в Дании, Австралии, Швеции и странах АСЕАН.



«Китай - очень важный источник туристов для всего мира. И конкуренция здесь будет очень большой. Я думаю, Казахстану необходимо поработать над разработкой своего туристического бренда, который станет узнаваем в Китае и других странах мира», - подчеркнул он.

В декабре 2015 года Казахстан и Китай подписали ADS-соглашение, облегчающее групповые поездки китайских туристов в РК. Его реализация началась 1 августа. Изначально в Казахстане был утвержден перечень из 40 турагентств, но в последующем он увеличен до 63 компаний. Среди них не только столичные турагентства, но и региональные. В Китае около 300 компаний получили право отправлять туристов в Казахстан.