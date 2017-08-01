Стального воина и пейзажи Прииртышья презентовали на этнофестивале в Павлодаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Двухметровый стальной батыр стал самым оригинальным произведением казахстанских молодых художников, представленным на этнофестивале «Ұлы дала елі» в Павлодаре, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Как рассказала заведующая отделом выставок областного художественного музея Майя Хусаинова, экспозиция работ начинающих живописцев из Павлодара и Астаны стала итогом пленэра, который стартовал в Прииртышье 1 августа.

«Пленэр проходил в рамках программы «Туған жер» в живописных уголках Баянаула, - рассказывает искусствовед. - По доброй традиции мы пригласили к нам художников из Астаны и Туркестана.

Ставший популярным у любителей селфи «Железный воин» - работа молодого художника из Астаны Жениса Молдабекова. Это талантливый парень, который тоже принимал участие в пленэре».

По ее словам, сейчас такие композиции можно часто встретить в крупных городах Европы. Скульптура из металлоконструкций, изготовленная методом сварки, стала лицом нашей выставки. Пленэром молодых художников руководит председатель Союза художников Павлодарской области Ануар Игимбаев.

«За время проекта 20 художников побывали в красивейших местах Баянаула: на Торайгыре, Кемпиртас, в Ущелье ведьм, - сообщил Ануар Игимбаев. - С погодой нам повезло, поработали от души. Такие слеты молодых художников при поддержке областного акимата мы проводим с 2013 года. Всего на этнофестиваль прибыли больше сотни художников и мастеров-ремесленников. «Ұлы дала елі» посетили десятки тысяч жителей Прииртышья, а также иностранных гостей.