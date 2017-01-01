Стал известен следующий соперник Каната Ислама

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам, выступающий в первом среднем весе, проведет свой следующий бой 17 февраля.

Соперником казахстанского боксера станет бразилец Робсон Ассис, имеющий в своем послужном списке 19 проведенных боев, в трех из которых он терпел поражение, а в остальных оказывался победителем. Отметим, что девять боев Ассис завершил досрочно, отправив своих оппонентов в нокаут, сообщает Sports.kz.

Поединок состоится в городе Уилмингтон, штат Делавэр в андеркарте вечера бокса Роя Джонса-младшего.

фото: Abctv.kz