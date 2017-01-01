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Стал известен следующий соперник Каната Ислама

Стал известен следующий соперник Каната Ислама
19 Января 2017 05:38 372

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам, выступающий в первом среднем весе, проведет свой следующий бой 17 февраля.    

Соперником казахстанского боксера станет бразилец Робсон Ассис, имеющий в своем послужном списке 19 проведенных боев, в трех из которых он терпел поражение, а в остальных оказывался победителем. Отметим, что девять боев Ассис завершил досрочно, отправив своих оппонентов в нокаут, сообщает Sports.kz. 

Поединок состоится в городе Уилмингтон, штат Делавэр в андеркарте вечера бокса Роя Джонса-младшего. 

 

фото: Abctv.kz

 

Ключевые слова: Спорт,
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