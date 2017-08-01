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Стабилизационному фонду ЮКО удается сдерживать цены на продукты питания

Стабилизационному фонду ЮКО удается сдерживать цены на продукты питания
17 Августа 2017 21:49 283

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Меры по стабилизации цен на социально-значимые продукты питания приносят результаты. На сегодняшний день в Южно-Казахстанской области зарегистрированы факты резких колебаний цен. Обстановка в регионе стабильная, дефицита продуктов не наблюдается. Об этом сообщили специалисты областного управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма, передает МИА «Казинформ». 

По их словам, уровень продовольственной инфляции за июль 2017 года по области составил - 99,8%. Из них индекс потребительских цен на продовольственные товары составил - 98,3%, не продовольственные товары - 100,5%.

Согласно данным статистики, индекс цен на социально-значимые продовольственные товары за июнь составил - 97,7%, что ниже на 1,9 процентных пунктов запланированного показателя за июль текущего года.

За июль этого года повышение цен на рынке социально-значимых продовольственных товаров отмечено по 2 наименованиям товаров. В частности, лук - со 140 тенге до 146 тенге, морковь - со 145 тенге до 151 тенге. Следует подчеркнуть, что основной причиной роста цен на данные товары явилась сезонность. Кроме этого, по 2 наименованиям продуктов наблюдается снижение цен. Дешевле стала капуста - со 123 тенге до 88 тенге, и картофель - со 131 тенге до 96 тенге.

На сегодняшний день, принимаются меры по стабилизации цен путем сельскохозяйственных ярмарок. Вместе с этим, проведены переговоры с крупными торговыми сетями города Шымкент такими, как «Фиркан», «MAGNUM», «Рахмет», в настоящее время сахар стабилизационного фонда реализуется через торговые сети «Фиркан».

Напомним, что продовольственные товары из стабфонда реализуют несколько десятков социальных магазинов в разных частях Шымкента.

Ключевые слова: Южно-Казахстанская область, Акимат, Экономика,
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