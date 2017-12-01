США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Иерусалиму

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Делегация США проголосовали против резолюции Египта, призывающей осудить решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли раскритиковала этот проект и обвинила ООН во враждебности по отношению к Израилю, сообщает Центр новостей ООН.

Нынешнее вето США - это первое вето американской делегации за последние восемь лет.

В проекте резолюции отмечалось, что «любые меры и действия, направленные на изменение характера, статуса или демографического состава Священного города Иерусалим, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены».

В представленном Египтом документе содержался призыв ко всем государствам «воздерживаться от открытия дипломатических представительств в Священном городе Иерусалим».

За резолюцию проголосовали 14 членов Совета Безопасности ООН.

Делегация США проголосовала против, и таким образом наложила вето на резолюцию.

Никки Хейли подчеркнула, что Организации Объединенных Наций, является центром враждебного отношения к «самой прочной демократии на Ближнем Востоке». Она заявила, что Израиль на протяжении десятилетий сталкивается с предвзятостью со стороны ООН.

Отметив, что ровно год назад США допустили ошибку, воздержавшись по резолюции по Ближнему Востоку, посол Хейли пообещала, что таких ошибок со стороны Вашингтона больше не будет.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт раскритиковал позицию США, заявив, что решение Трампа не способствует миру в регионе.

«Иерусалим должен стать столицей двух государств - Израиля и Палестины. А его статус может быть определен только на переговорах между Израилем и Палестиной», - сказал британский дипломат.

Мэттью Райкрофт призвал власти США представить конкретные предложения по продвижению мирного процесса на Ближнем Востоке.