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США хотят провозить спецгрузы через порты Курык и Актау

7 Марта 2018 11:35 882
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США хотят провозить спецгрузы через порты Курык и Актау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские депутаты рассмотрели поправки в соглашение с правительством США, касающиеся провоза грузов США транзитом через порты Курык и Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Список контрольно-пропускных пунктов дополнен портами Актау и Курык. Эта работа полностью соответствует интересам Республики Казахстан как стратегического партнера Соединенных Штатов, как страны, которая стремится поддерживать мир и стабильность в Афганистане», - сказал министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, представляя депутатам Мажилиса проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию РК в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан».

При этом, он подчеркнул, что речь идет о коммерческом железнодорожном транзите специальных грузов невоенного назначения.

«Наше стратегическое партнерство, выведенное на уровень расширенного в результате официального визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в США, сегодня наполняется конкретным содержанием. Казахстан готов оказать всемерное содействие силам антитеррористической коалиции и тех стран, которые выступают за обеспечение мира, безопасности в соседнем Афганистане», - пояснил министр.

Мажилис Казахстана одобрил поправки в соглашение с США об обеспечении транзита спецгруза в Афганистан.

США хотят провозить спецгрузы через порты Курык и Актау

Главное фото:egemen.kz

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Ключевые слова: МИД РК, США,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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