Сроки вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС могут сдвинуться на полгода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сроки вступления в силу нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут сдвинуться на 1 января 2018 года с 1 июля 2017 года. Об этом сообщил журналистам директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Некрасов на конференции «Коммерсанта», посвященной актуальным вопросам внешнеэкономической деятельности.

По словам Некрасова, ратификация кодекса протекает несколько медленнее, чем рассчитывалось изначально, передает ТАСС.

«Мы закладывали в договор о Таможенном кодексе такую норму - Таможенный кодекс вступит с момента сдачи последней ратификационной грамоты, но не ранее 1 июля. Мы рассчитывали, что ратификация пройдет в первом полугодии - для таможенных целей удобно было бы начать новую жизнь со второго полугодия», - сказал Некрасов.

«Наверное, более реалистичным сроком (вступления договора в силу ) будет 1 января 2018 года», - добавил он.

Некрасов предположил, что конкретные решения по завершению ратификационного процесса и гармонизации законодательства будут приняты во время майских встреч глав государств ЕАЭС.

Лидеры государств ЕАЭС (России, Кыргызстана, Армении и Казахстана) на заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге подписали Таможенный кодекс. Президент Беларуси Александр Лукашенко на том заседании не присутствовал.

На встрече с журналистами 3 февраля Лукашенко сообщил, что не стал подписывать Таможенный кодекс, поскольку многие договоренности в этой сфере не работают, а также поручил отозвать белорусских специалистов из таможенных органов ЕАЭС. По словам Лукашенко, товарооборот Беларуси в рамках ЕАЭС в 2015 году упал почти на 40%, а в прошлом году - еще на 18%.



Фото: © Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС