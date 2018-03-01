Сроки получения помощи по ОСМС могут быть перенесены

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Фонде обязательного медицинского страхования сообщили о возможном переносе сроков получения помощи по ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается изменений или переносов срока оказания медицинской помощи, на данный момент известно, что уполномоченными органами рассматривается вопрос внесения изменений в соответствующие законодательные акты», - сообщили в фонде в ответ на запрос редакции.

В пресс-службе ФСМС также напомнили, что согласно Закону Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения», на 1 января 2020 года перенесены сроки оказания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.

Кроме того, согласно вступившим в силу законодательным поправкам от уплаты взносов за обязательное медицинское страхование освобождены лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы, иные лица, в том числе самостоятельно занятые, установленные Законом Республики Казахстан «О занятости населения», а также государство за отдельные категории граждан. Кроме того, от уплаты взносов за себя освобождены индивидуальные предприниматели.

«Однако если у индивидуального предпринимателя есть наемные работники, то он делает за них отчисления как работодатель», - отметили в фонде.