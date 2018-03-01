Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -20 °С
Алматы: 0 °С
USD 322.20 EUR 396.85
RUB 5.67 CNY 50.80
Скачать

Сроки получения помощи по ОСМС могут быть перенесены

3 Марта 2018 14:01 770
Поделиться:
Сроки получения помощи по ОСМС могут быть перенесены

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Фонде обязательного медицинского страхования сообщили о возможном переносе сроков получения помощи по ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Экс-глава горздрава Астаны поддержит помогающим сиротам врачей
Хирург из Астаны проведет первую бесплатную операцию в апреле Сколько средств планируют собрать в Фонде обязательного медстрахования

«Что касается изменений или переносов срока оказания медицинской помощи, на данный момент известно, что уполномоченными органами рассматривается вопрос внесения изменений в соответствующие законодательные акты», - сообщили в фонде в ответ на запрос редакции.

В пресс-службе ФСМС также напомнили, что согласно Закону Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения», на 1 января 2020 года перенесены сроки оказания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.

Кроме того, согласно вступившим в силу законодательным поправкам от уплаты взносов за обязательное медицинское страхование освобождены лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы, иные лица, в том числе самостоятельно занятые, установленные Законом Республики Казахстан «О занятости населения», а также государство за отдельные категории граждан.  Кроме того, от уплаты взносов за себя освобождены индивидуальные предприниматели. 

«Однако если у индивидуального предпринимателя есть наемные работники, то он делает за них отчисления как работодатель», - отметили в фонде.

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив