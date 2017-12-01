Срок освоения средств микрокредитования планируют сократить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Срок освоения средств, выделенных государством для БВУ на микрокредитование, предлагают сократить до 6 месяцев. Такое предложение сегодня озвучил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов в ходе заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным направлением программы («Бастау Бизнес»), является микрокредитование предпринимательской деятельности, которое в текущем году впервые реализуется в городах. Бизнесу представлена возможность получить льготные микрокредиты на реализацию бизнес проектов без отраслевых ограничений», - сказал Тимур Сулейменов.

Согласно озвученным данным, на цели микрокредитования всего предусмотрено 11,8 млрд. тенге, из которых 10 млрд. тенге было запланировано в рамках программы и 1,8 млрд. тенге были дополнительно выделены регионами.

«Заемщиками по микрокредитам согласно условиям программы могут являться действующие и начинающие предприниматели, самозанятые и безработные граждане, а также стартап-проекты», - пояснил Тимур Сулейменов.

Как сообщил глава министерства нацэкономики, по состоянию на 20 декабря 2017 года в работе в БВУ находятся проекты на сумму свыше 9,4 млрд. тенге, из которых более 5,9 млрд. тенге уже доведены до конечного заемщика. На рассмотрении в БВУ находятся проекты на сумму 3,5 млрд. тенге. Средний срок займа по кредитам составляет 51 месяц, средняя сумма займа составила

10 млн. тенге. В разрезе отраслей экономики наибольшее число заемщиков представляют сектор обрабатывающей промышленности, торговли, сельского хозяйства, транспорта, услуг по предоставлению проживания и питания.

Согласно условиям Программы обеспечение целевого использования бюджетных средств конечными заемщиками закреплено за банками второго уровня и микрофинансовыми организациями. Согласно подписанным кредитным соглашениям, средства, направленные не по целевому назначению, подлежат восстановлению за счет собственных средств банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

«В связи с этим, в текущем году наблюдалось длительное освоение выделенных средств. Для совершенствования уже работающей схемы в следующем году предлагается: кредитные средства ориентировать в большей степени на микрофинансовые организации, а также сократить срок освоения для БВУ до 6 месяцев с текущих 12 месяцев», - подчеркнул Тимур Сулейменов.

Как добавил министр, наряду с предоставлением микрокредитования на льготных условиях также предоставлена возможность гарантирования со стороны государства при недостаточности залогового обеспечения потенциальных предпринимателей.

«В целом на данный момент, принимаются активные меры по совершенствованию инструментов поддержки программы. Полагаем, что меры государственной поддержки, предусмотренные в программе, повысят доступность финансовых средств для начинающих предпринимателей», - заключил Тимур Сулейменов.