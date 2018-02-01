Средства ЕБРР хотят привлечь для строительства столичного газопровода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал, на какой стадии находятся работы по проведению газа в столицу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В газовой отрасли в настоящее время прорабатывается вопрос привлечения заемных средств у ЕБРР для проекта строительства магистрального газопровода «Сарыарка» АО «КазТрансГаз» в целях газификации города Астаны, центральных и северных регионов страны. Стоимость все четырех этапов проекта составляет 370 миллиардов тенге с НДС, включая первый этап до города Астаны 267,3 млрд тенге с НДС», - сообщил он на заседании Правительства РК.

Министр также рассказал о подготовке к масштабному производству полипропилена.

«Проект по производству полипропилена мощностью в 500 тысяч тонн находится в активной фазе. Стоимость его 9,6 миллиарда долларов, привлечено заемное финансирование, решен вопрос обеспечения сырьем. В 2018 году по проекту планируется начать фундаментные работы и прокладку подземных инженерных сетей, срок завершения строительства 2021 год», - отметил Бозумбаев.

Что касается производства полиэтилена, то по его словам, заинтересованность в совместной реализации проявила австрийская компания «Бореалис».

«Данная компания входит в топ-4 крупнейших компаний-производителей полиэтилена в мире, являясь при этом одной из наиболее технологичной, имеет собственную лицензионную технологию. В 2018 году планируется создать совместную проектную компанию с данной компанией и завершить работу технико-экономического обоснования. Реализация вышеуказанных проектов поможет привлечь 9 млрд долларов инвестиций, из них частных - 8 млрд», - рассказал Бозумбаев.

По словам министра, эти проекты помогут создать до 10 тысяч рабочих мест на этапе строительства и 1200 рабочих мест на этапе эксплуатации. Вклад в экономику республики составит 1,5 процента.