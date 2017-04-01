Средневзвешенный курс нацвалюты составил 311,76 тенге за доллар

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами.

Торги инструментами EURKZT_SPT, EURUSD_SPT и EURKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с выходными днями 14 апреля (Страстная пятница) и 17 апреля (Второй день Пасхи) в Германии и Великобритании.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 311,93 тенге за доллар США при объеме торгов 55 700 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и Т+2 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0 и T+1 в тенге и долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4969 тенге за рубль при объеме торгов 28 000 тыс. рублей.

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 45,2400 тенге за юань, объем торгов - 250 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 311,76 тенге за доллар (+0,39), суммарный объем торгов - 115 950 тыс. USD (+59 300 тыс.).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,5750 % годовых при объеме торгов 4 000 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,5012 % годовых при объеме торгов 1 211 500 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 22 банка, сообщили в пресс-службе биржи.