Средневзвешенный курс нацвалюты составил 311,37 тенге за доллар

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 311,29 тенге за доллар США при объеме торгов 27 050 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 330,00 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4675 тенге за рубль при объеме торгов 20 000 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 45,1000 тенге за юань, объем торгов - 100 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 311,37 тенге за доллар (-1,84 тенге), суммарный объем торгов - 56 650 тыс. USD (-46 400 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,5243 % годовых при объеме торгов 1 199 600 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах принял участие 21 банк, сообщили в пресс-службе биржи.