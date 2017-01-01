Среди пострадавших во время взрыва в Измире казахстанцев нет - МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Среди пострадавших во время взрыва в турецком Измире казахстанцев нет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Ануара Жайнакова.

«Среди пострадавших во время взрыва и перестрелки в Измире казахстанцев нет», - сказал он.

Отметим, что взрыв прогремел рядом со зданием суда в четверг, 5 января. В результате атаки погибли офицер полиции и охранник суда, а еще десять человек получили ранения. После взрыва агентство Reuters со ссылкой на источники в турецкой службе безопасности сообщило, что полицейским удалось застрелить двух нападавших.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил о задержании 18 человек в связи со взрывом и перестрелкой перед зданием суда в городе Измир, сообщает Reuters. Боздаг также заявил, что «не сомневается» в том, что ответственность за произошедшее несет запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК). Ранее о том, что за атакой стоят боевики РПК, заявил губернатор турецкой провинции Измир Эрол Айилдыз.

Он также рассказал, что взрыв произошел после того, как полицейский попытался остановить для досмотра автомобиль. По мнению Айилдыза, боевики взорвали бомбу для того, чтобы сбежать.