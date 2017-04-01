Среди пострадавших в столкновении поездов в Москве есть иностранцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Среди пострадавших в столкновении поездов в Москве есть как граждане России, так и иностранцы, передает ТАСС.

Напомним, пассажирский поезд Москва-Брест и электричка Москва-Усово столкнулись вечером в субботу на западе Москвы в районе Филевского парка на железнодорожном перегоне Кунцево-Фили.За медицинской помощью обратились 50 человек, 12 из них госпитализированы.

Среди пострадавших, по словам главы МЧС Владимира Пучкова, есть как граждане России, так и других государств.



По предварительным данным, в 22:16 мск машинист пригородного поезда Москва-Усово в целях предотвращения наезда на человека применил экстренное торможение, из-за чего была нарушена штатная работа тормозной системы электропоезда.



За пригородным поездом следовал пассажирский поезд Москва-Брест, машинист которого также экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате с рельсов сошли четыре вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда.



Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры для ликвидации последствий этой аварии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

фото © Михаил Почуев/ТАСС