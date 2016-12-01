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Спустя сутки после смерти Кэрри Фишер скончалась ее мать

Спустя сутки после смерти Кэрри Фишер скончалась ее мать
29 Декабря 2016 11:01 156

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мать ушедшей из жизни 27 декабря актрисы Кэрри Фишер Дебби Рейнольдс скончалась в возрасте 84 лет, сообщает BBC

По некоторым данным, несколько часов назад Дебби Рейнольдс попала в больницу в Лос-Анджелесе, у нее мог быть инсульт.

Актриса Дебби Рейнольдс известна своими работами в мюзиклах и комедиях в 1950-е и 60-е годы. Самой известной ее киноработой была роль в картине 1952 года "Поющие под дождем".

Напомним, Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в киноэпопее "Звездные войны", скончалась 27 декабря в Лос-Анджелесе в возрасте 60 лет. Она была госпитализирована в медицинский центр имени Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе после обширного сердечного приступа, который случился во время перелета из Лондона.

 

Ключевые слова: СМИ, США,
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