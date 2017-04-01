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Спускаемый аппарат с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
10 Апреля 2017 17:26 246

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-02» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане, сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП). Об этом передает ТАСС.

Соответствующая надпись появилась на экране в ЦУПе: «Есть посадка!».

На Землю после 173 суток на орбите вернулись российские космонавты Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу. В ЦУПе также отметили, что по докладу командира, экипаж чувствует себя хорошо.

 

 

Ключевые слова: Освоение космоса, КАЗМЕДИА,
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