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Спортсменом года в Атырау стала 20-летняя дзюдоистка

Спортсменом года в Атырау стала 20-летняя дзюдоистка
27 Декабря 2016 17:19 140

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошел областной бал спортсменов, на котором  назвали  имена лучшего спортсмена, тренера и спортивной федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При выборе кандидатуры лучшего спортсмена комиссия учитывала достижения атлетов в 2016 году. В итоге спортсменом года стала двадцатилетняя Эльмира Самиголлаева - мастер спорта по борьбе дзюдо, самба и казакша курес, победитель республиканских соревнований по дзюдо и самбо среди молодежи. Тренером года стал  ДаниярЮсупов  - старший тренер области по кикбоксингу. В 2016 году в Ирландии на чемпионате мира среди молодежи его воспитанники завоевали серебряные и бронзовые медали. Спортивной федерацией года стала Атырауская областная федерация по таэквандо - в 2016 году федерация организовала республиканский чемпионат по таэквандо среди взрослых, а также ряд международных и республиканских турниров», - рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Азамат Бекет.

Все победители получили награды из рук акима области Нурлана Ногаева, который пожелал им удачи и новых побед.

Мероприятие, посвященное чествованию лучших спортсменов в Атырауской области, проводится впервые. 


Спортсменом года в Атырау стала 20-летняя дзюдоистка 

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Атырауская область, Спорт,
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