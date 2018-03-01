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Спортсменка из ВКО взяла «бронзу» чемпионата Азии по борьбе

2 Марта 2018 20:24 309
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Спортсменка из ВКО взяла «бронзу» чемпионата Азии по борьбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - В столице Кыргызстана проходит континентальное первенство по видам борьбы. В третий день соревнований спортсменка из ВКО заняла третье место, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу УФКиС ВКО.

1 марта, в третий соревновательный день, на ковры вышли женщины. В весовой категории до 68 кг нашу страну представляла Ирина Казюлина. Восточноказахстанка начала турнир с победы над Нилюфар Гадаевой из Узбекистана, затем Ирина проиграла Фен Жоу из Китая. В схватке за третье место наша соотечественница со счетом 8:2 победила Суджин Парк из Южной Кореи. 

Ирина начала свою спортивную деятельность под руководством тренера Толегена Бейсембаева. За короткий спортивный путь Ирина достигла не малых высот: стала неоднократной чемпионкой страны и Азии среди кадетов и молодежи, серебряной призеркой Казахстана среди взрослых, а также является мастером спорта РК, членом национальной сборной команды Казахстана по вольной борьбе.

Стоит отметить, что 3 марта на ковёр чемпионата Азии выйдет восточноказахстанец Азамат Даулетбеков.


Фото: sport.inform.kz

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Спорт,
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