Спортивный комплекс для инвалидов за 108 млн тенге открыли в Актау   

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Актау открыли спортивный комплекс ангарного типа, строительство которого началось в августе 2016 года. Средства на проект стоимостью 108 миллионов тенге были выделены из местного бюджета, сообщает lada.kz.

По словам директора клуба инвалидного спорта Мангистауской области Нуралы Кулушова, открытия зала спортсмены-инвалиды ждали 15 лет. В комплексе занимаются 60 спортсменов с ограниченными возможностями. Созданы условия для занятий волейболом, настольным теннисом, шахматами и шашками. Предусмотрены раздевалки и душевые, утеплен пол спортивного зала.







"Одна из крупных компаний региона оказала нам спонсорскую помощь в размере пяти миллионов тенге. Приобретены тренажеры для бега, велотренажеры, штанги, гантели, спортивная форма, ракетки и сетка для тенниса, волейбольная сетка, мячи и другие спортивные принадлежности. В ближайших планах - открытие секций большого тенниса, спортивных танцев на колясках. Для таких занятий необходимо приобрести специальные коляски. Мы обращаемся за помощью к тем, кто может оказать финансовую помощь", - сказал Нуралы Кулушов.







На сегодняшний день в клубе инвалидного спорта зарегистрировано 167 человек, активно занимающихся спортом. До конца года их число возрастет до 300.

По словам Нуралы Кулушова, весной этого года планируется провести в районах и городах соревнования по девяти видам спорта: легкой атлетике, волейболу, теннису и др. Победители получат второй разряд и смогут участвовать в республиканской спартакиаде.







В новом комплексе не предусмотрены беговая дорожка и плавательный бассейн. Все это, а также площадка для пляжного волейбола, будет организовано на внешней территории. Директор клуба планирует также внедрить такой вид спорта, как голбол для слепых.



Фото: lada.kz