Спортивные секции создадут во дворах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2017 году в Алматы стартует проект «Спорт в моем дворе», благодаря которому на существующих и новых спортивных дворовых площадках мегаполиса будут организованы спортивные секции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима.

Профессиональные тренеры и спортсмены будут заниматься с детьми в 611 дворах города, планируется охватить более 10 тысяч детей. Данный проект будет абсолютно бесплатным и находиться в шаговой доступности для самых маленьких жителей города.

«Проект предусматривает разработку и реализацию программы привлечения населения к еженедельным занятиям спортом посредством задействования и функционирования дворовых спортивных площадок и других общедоступных крытых/открытых спортивных сооружений», - рассказал руководитель управления спорта и физической культуры города Алматы Абил Донбаев.

Бюджет на реализацию проекта был утвержден на XII сессии маслихата города Алматы VI созыва в рамках рассмотрения бюджета на 2017 - 2019 годы.

В 2017 году на физическую культуру и спорт запланировано увеличение бюджета в 1,6 раза - практически столько же, сколько на здравоохранение, так как Алматы - это спортивный центр, в котором функционируют 18 спортивных школ, 9 спортклубов, введены новые объекты Универсиады.

К примеру, «Алматы арена» позволяет проводить мероприятия любого формата - международные соревнования по различным видам спорта, концерты звезд и другие. Алматинские спортсмены формируют практически все профессиональные команды страны. В прошлом году в 20 раз были увеличены расходы на массовый спорт. В следующем году рост увеличится еще на 30%.

Как подчеркнул руководитель управления экономики и бюджетного планирования Максат Кикимов, бюджет города строился с учетом принятой программы «Алматы-2020» и сохранил социальную ориентированность. Так, на социальную сферу приходится треть всех расходов местного бюджета, в том числе на образование - 28,2 %, здравоохранение - 22,6%, социальную защиту населения - 20,5%, спорт - 3,3%.

«На развитие туризма, физической культуры и спорта предусмотрено 10,2 млрд тенге, из них: на развитие горнолыжного туризма, пешего, экологического, а также этнокультурного событийного туризма, продвижение туристического продукта - 1,2 млрд.тг, содержание спортивных школ и интерната для одаренных детей - 2,1 млрд.тг, проведение спортивных мероприятий - 1,2 млрд.тг, в том числе на спортивные массовые мероприятия-523 млн.тг, подготовку участия спортивных сборных команд города к республиканским и международным соревнованиям - 3 млрд.тг, содержание международных комплексов лыжных трамплинов, «Алматы Арены» и «Халык Арены» - 2,1 млрд тг, операционные расходы в рамках Универсиады - 562 млн.тг», - отметил М.Кикимов.