Спортивные и коммунальные объекты ликвидируют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Спортивный клуб в Темиртау, мини футбольный клуб «Тулпар», коммунальное предприятие «Горсвет», региональный центр государственно-частного партнерства Карагандинской области, ТОО «Хозяйственное управление» и ТОО «Полигон» будут ликвидированы в ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эти объекты государству не удалось продать на торгах. Как сообщил в региональной службе коммуникаций в Караганде на брифинге руководитель управления государственных активов и закупок Карагандинской области Мурат Кадеков, трижды эти объекты выставлялись на торги, но наблюдается отсутствие спроса.

«Мини футбольный клуб «Тулпар» не удалось продать с третьих торгов. Будет ликвидация. Коммунальное государственное предприятие «Спортивный клуб «Темиртау» тоже не продано на третьих торгах, тоже будет ликвидация. АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Карагандинской области ликвидируем по решению областного акимата, его тоже не продали», - сказал Мурат Кадеков.





Такой же исход по решению областного акимата будет с ТОО «Хозяйственное управление», ТОО «Полигон» в Жезказгане и коммунальным госпредприятием «Горсвет» Караганды.

Ликвидация означает полное завершение деятельности. На содержание этих объектов государство больше не будет выделять деньги. Документы о ликвидации будут зарегистрированы в органах юстиции и сняты с учета. Имущество будет инвентаризовано, после чего часть компьютеров, мебели, служебных автомобилей будут либо списаны как вышедшие из эксплуатации, либо реализованы с дальнейшим обращением денег в бюджет.

Главой государства поставлены задачи о необходимости оптимизации количества государственных организаций, и передачи в конкурентную среду всего, что может осуществляться частным сектором. Проведена инвентаризация организаций коммунальной собственности области. По итогам инвентаризации Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы был изменен. В частности, ряд газе и телеканалов исключили из списка.

В своем ежегодном послании народу Казахстана Президент РК поручил Правительству завершить процедуры приватизации до конца 2018 года.