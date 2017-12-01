Sport.inform.kz запустил мобильное приложение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спортивный портал Казинформа Sport.inform.kz запустил мобильное приложение, передает МИА «Казинформ».

Мобильное приложение для Android доступно для скачивания по данной ссылке. Приложение для iOS в данный момент находится в разработке и будет запущено в скором времени.

Напомним, презентация сайта прошла 27 ноября в Астане. На портале публикуют новости казахстанского и мирового спорта, эксклюзивные интервью, аналитические материалы и спецрепортажи. Помимо этого создатели Sportinform планируют освещать региональные соревнования, транслировать спортивные мероприятия в режиме LIVE и размещать прогнозы. Сайт находится по адресу sport.inform.kz

Как отметил во время презентации руководитель проекта Марлен Бейсебаев, «наша редакция будет проводить тщательную аналитику, чтобы лучше понять интересы болельщиков, читателей, при этом, мы будем стараться воспитать интерес к тем видам спорта, которые менее раскручены».