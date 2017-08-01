Спорные вопросы в регионе Каспия должны решаться через переговоры - российский эксперт

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Эксперты Казахстана, России и Азербайджана в рамках состоявшегося в Астрахани международного круглого стола-видеомоста обсудили тему состояния и перспектив взаимодействия Прикаспийских стран в контексте интересов внерегиональных игроков к Каспийскому региону, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.

Организатором круглого стола под названием «Каспийский регион в фокусе внимания международной политики: интересы внерегиональных держав» выступил Центр международных и общественно-политических исследований «Каспий-Евразия» при поддержке телеканала «Астрахань 24».

Повестка мероприятия включала следующие вопросы: Каспийский регион в системе геополитических и геоэкономических координат; США и политика НАТО в Каспийском регионе; Евросоюз и страны Прикаспия; интересы Великобритании в Каспийском регионе; каспийская политика Турции; каспийские планы Китая.

Как отметил руководитель Центра «Каспий-Евразия» Андрей Сызранов, выступавший в качестве модератора мероприятия, Каспийский регион приковывает к себе внимание ряда внерегиональных игроков, что обусловлено богатыми запасами углеводородов, а также особенностями геополитического и геостратегического порядка.

«Политика США в Каспийской зоне ведется уже более двух десятилетий. На данном этапе наблюдается некоторый ее спад. Но это не значит, что они окончательно отказываются от этого региона. Китай ведет активную политику, что обусловлено их интересом к энергоресурсам и логистическому потенциалу», - отметил Сызранов, обратив также внимание и на других внерегиональных акторов в лице Франции, Германии, Саудовской Аравии и других.





Указанное, в свою очередь, как пояснил эксперт, оказывает определенное влияние на внутри-, внешнеполитический и экономический климат в регионе. С его слов, ситуация на Каспии во многом определяется политическими факторами, а именно общностью и различиями национальных интересов прикаспийских и околокаспийских государств, геополитическим раскладом в регионе и международной обстановкой в целом, что актуализирует вопрос обеспечения безопасности региона.

«К тому же, существуют определенные трения между региональными странами в виде вопроса нерешенности правового статуса Каспия и его недр, добавляет остроту в отношениях разность военного потенциала Прикаспийских стран, а также контакты Прикаспийских государств с внерегиональными игроками», - отметил он.

«Россию беспокоят контакты некоторых Прикаспийских государств с внерегиональными игроками, в частности, с США в свете напряженных отношений Москвы и Вашингтона. Но, при этом, Россия понимает, что все страны, относящиеся к Прикаспийскому региону - независимы и сами определяют свой внешнеполитический и экономический курс. То же самое относится и к некоторым Прикаспийским странам, выражающим беспокойство по использованию Каспийского региона в решении вопросов, относящихся к сирийской проблематике», - добавил эксперт.

При этом Сызранов подчеркнул, что «у каждой региональной стороны есть свои интересы, но нельзя забывать, что Каспий - наш общий дом, и интересы соседей - важнее, чем интересы внерегиональных держав».

Преодоление нерешенности всех спорных вопросов в регионе Каспия видится Сызрановым только через согласованный переговорный процесс.

Своим мнением относительно того, что развитие экспертного диалога по Каспию может оказать эффективное влияние на принятие консолидированных решений, отметил российский эксперт Ренат Калиев.

«Обсуждаемые в рамках круглого стола темы являются актуальными для Прикаспийских государств. (...) Такие площадки являются основами укрепления унаследованных взаимоотношений, а также могут оказать эффективное влияние на принятие консолидированных решений», - считает эксперт.

«Понятно, что после распада СССР Каспийский регион стал неотъемлемой частью новой «большой игры» в мире, ведущейся по классическим правилам геополитики. Наша задача - стран Каспия - не стать марионетками этой «большой игры», а значит быть вместе», - подчеркнул он.





О необходимости усиления и активизации сотрудничества Прикаспийских государств отметил казахстанский эксперт, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев.

«Пять Прикаспийских государств слабо сотрудничают между собой. В основном происходит обсуждение плана Каспийского вопроса в пятистороннем формате. Например, еще с третьего Каспийского саммита было принято соглашение по вопросам обеспечения безопасности в регионе. Но реальных механизмов сотрудничества нет. И поэтому, когда идет обсуждение разных вопросов по проблеме Каспия, в том числе негативного влияния определенных трендов, включая сирийский конфликт, возможность распространения экстремизма и терроризма с Ближнего Востока, то, естественно, встает вопрос о необходимости укрепления сотрудничества всех Прикаспийских государств. Тем более что есть правовая база в виде данного соглашения», - сказал эксперт.

В рамках энергетического взаимодействия на Каспии экспертом было отмечено о некоторых существующих сложностях в данном вопросе.

«Есть различные проекты, связанные с иностранным участием. Например, есть проект Евросоюза по строительству Транскаспийского газопровода, в котором участвует Азербайджан, и вроде как готов участвовать Туркменистан, но пока нет каких-либо серьезных шагов с его стороны. Есть действующие проекты - это Баку-Тбилиси-Джейхан и другие. Здесь ситуация непростая. Но, тем не менее, есть и совместные проекты, в частности, КТК, где участвуют Казахстан, Россия и даже американские компании Chevron и Mobil. Поэтому точки соприкосновения есть, и необходимо работать в этом направлении», - добавил Чеботарев.





В целом, эксперты сошлись во мнении в необходимости выработки согласованных действий и мер в вопросах политики, экономики и безопасности в Каспийском регионе для конструктивного разрешения имеющихся различных противоречий. Основным укрепляющим фактором в этом вопросе, по их мнению, будет выступать необходимость усиления взаимодействия Прикаспийских стран в экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах.