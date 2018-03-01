СПК «Ертiс» выкупила «Усть-Каменогорский трамвайный парк»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Новым хозяином Усть-Каменогорского трамвайного парка стало АО «»НК СПК «Ертiс» - сегодня состоялись торги по выкупу имущественного комплекса транспортной компании, выставленной на продажу из-за долгов перед «Банком Центр Кредит», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель правления СПК Антон Крамаренко подтвердил, что «их корпорация стала новым владельцем имущества перевозчика, победив на аукционе. Цена покупки -порядка 444 миллионов тенге, что ниже первоначальной стоимости, объявленной в начале торгов».

Буквально сразу после праздников станут известные новые подробности о дальнейшей судьбе предприятия и его сотрудников.