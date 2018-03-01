Список запрещенных к полету самолетов опубликовали в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК опубликовал список воздушных судов, эксплуатация которых запрещена, передает МИА «Казинформ».
На официальном сайте комитета опубликован специальный приказ с приложением данных по всем воздушным судам, эксплуатация которых запрещена в связи с истечением срока действия разрешительных документов.
В ведомстве пояснили, что мера принята «в целях повышения уровня безопасности полётов и контроля за законностью полётов воздушных судов малой авиации».
«Комитет гражданской авиации МИР РК ведет постоянную работу по контролю за законной эксплуатацией воздушных судов легкой и сверхлегкой авиации. (...) Данные будут обновляться регулярно на ежеквартальной на основе. Данная информация поможет потенциальным заказчикам авиационных услуг, местным исполнительным органам и другим заинтересованным сторонам оперативно проверить, имеет ли право то или иное воздушное судно на выполнение полетов в Республике Казахстан. Эта мера направлена на противодействие несанкционированным полетам воздушных судов легкой и сверхлёгкой авиации», - говорится в сообщении на странице комитета в Facebook.
Согласно приказу, вступившего в силу с 1 марта, нарушившие запрет будут привлекаться к административной ответственности.
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