Список 100 выдающихся личностей тюркского мира создаст TWESCO

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Центральной службе коммуникаций прошла пресс-конференция, посвященная деятельности Международной Тюркской академии (TWESCO) за прошедшие годы и планам на будущее. Об этом сообщает пресс-служба академии.

Глава TWESCO Дархан Кыдырали и член Совета аксакалов Тюркского совета Адиль Ахметов дали расширенную информацию о проектах и международных связях академии, а также ответили на вопросы журналистов.

30 апреля академия планирует проведение в штаб-квартире ЮНЕСКО международного форума-фестиваля «Духовное возрождение и популяризация наследия: Тюркские языки под угрозой исчезновения» в рамках программы ООН «Сохранение и популяризация наследия», а также в русле программы «Рухани жаңғыру».

В форуме, который пройдет в Париже, примут участие представители народов, проживающих на пространстве от Монголии до Венгрии, языки которых находятся под угрозой исчезновения. Они сделают доклады с трибуны ЮНЕСКО на своих родных языках.

Помимо этого, на пресс-конференции шла речь также о целом ряде других планов академии, связанных с ЮНЕСКО.

В рамках программы «Рухани жаңғыру», предложенной Президентом Казахстана Н. А. Назарбаевым, TWESCO намерена создать список 100 выдающихся личностей тюркского мира, внесших вклад в развитие мировой цивилизации.

По словам главы академии Д. Кыдырали, масштабный проект «100 выдающихся личностей тюркского мира» ставит целью выявление имен великих представителей тюркских народов, оставивших свой след в мировой истории. Для этого академия планирует создание специального сайта, а также проведение анкетирования на международном уровне.

2018 год академия объявляет «Годом Магжана» в честь 125-летия известного поэта тюркского мира Магжана Жумабаева. В рамках «Года Магжана» избранные произведения поэта будут переведены и изданы на иностранных языках.

Наступивший 2018 год академия объявляет также «Годом Азербайджанской Демократической Республики», которой в этом году исполняется 100 лет. В честь этой даты запланировано проведение специальных мероприятий в Баку и Астане, а также издание монографии.

Кроме того, академия объявила 2018 год «Годом Марджани» - в честь 200-летия Шигабутдина Марджани, духовного учителя деятелей Алаша. Среди особых дат, отмечаемых академией, следует отметить также исполняющиеся в этом году 100 лет со дня ухода из жизни известного ученого, отца-основателя российской школы тюркологии Василия Васильевича Радлова. В связи с этим, академия объявляет 2018 год «Годом Радлова».

Следует отметить, в 2018 году основным направлений работы академии является сотрудничество со странами Центральной Азии.

Академия укрепляет сотрудничество и осуществляет совместные научно-исследовательские проекты с учеными Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Идет подготовка к подписанию меморандума о сотрудничестве с Академией наук Узбекистана. Планируется проведение археологической экспедиции в Узбекистане летом этого года.

Академия имеется договоренности о большом количестве совместных проектов с кыргызстанскими коллегами. Так, в этом году запланировано проведение ряда международных мероприятий, посвященных 90-летию известного писателя Чингиза Айтматова, а также 150-летию Сагымбая Орозбакова, известного манасчи.

Помимо всего сказанного выше, в этом году запланировано проведение ставшего традиционным международного Форума гуманитарных наук «Великая степь», который в этом году намечен на июнь. Следует отметить, что форум, в котором принимает участие около 200 ученых из более чем 20-ти стран мира, уже вызвал значительный резонанс в научной среде и превратился в площадку для обмена авторитетными мнениями по научной проблематике.

На пресс-конференции глава организации Дархан Кыдырали, помимо запланированных проектов академии, проинформировал о ее международных связях, археологических экспедициях и результатах работы за прошедшие годы.