Спикер Сената: 5 инициатив - особая веха в развитии казахстанской государственности
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев прокомментировал Пять социальных инициатив Президента, озвученных сегодня на совместном заседании палат, передает МИА «Казинформ».
«Послание Елбасы по решению 5 основных социальных вопросов - особая историческая веха в развитии казахстанской государственности. Послание полностью соответствует чаяниям народа», - написал он в своем аккаунте в Twitter.
Напомним, Глава государства сегодня выступил с обращением к народу «Пять социальных инициатив Президента». Нурсултан Назарбаев дал поручения по новой ипотеке под 7% на 25 лет, снижению налогов до 1% для тех, кто получает низкую зарплату, проведению газопровода в Астану, о строительстве общежитий для студентов, увеличении грантов и повышении зарплат и пенсий учителям.
Послание Елбасы по решению 5 основных социальных вопросов - особая историческая веха в развитии казахстанской государственности. Послание полностью соответствует чаяниям народа. Н. Назарбаев: "Национальное единство - это социальное единство". https://t.co/gXWro1aDZd— Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) March 5, 2018
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