Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -6 °С
Алматы: 3 °С
USD 321.26 EUR 395.76
RUB 5.63 CNY 50.68
Скачать

Спикер Сената: 5 инициатив - особая веха в развитии казахстанской государственности

5 Марта 2018 17:09 533
Поделиться:
Спикер Сената: 5 инициатив - особая веха в развитии казахстанской государственности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев прокомментировал Пять социальных инициатив Президента, озвученных сегодня на совместном заседании палат, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Сенатор Серик Бектурганов: 5 инициатив - это путь повышения благосостояния казахстанцев
Решение о выделении дополнительных грантов для студентов очень своевременно - эксперт Госбанк Казахстана рассмотрит возможность финансирования строительства газопровода в Астану

«Послание Елбасы по решению 5 основных социальных вопросов - особая историческая веха в развитии казахстанской государственности. Послание полностью соответствует чаяниям народа», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, Глава государства сегодня выступил с обращением к народу «Пять социальных инициатив Президента». Нурсултан Назарбаев дал поручения по новой ипотеке под 7% на 25 лет, снижению налогов до 1% для тех, кто получает низкую зарплату, проведению газопровода в Астану, о строительстве общежитий для студентов, увеличении грантов и повышении зарплат и пенсий учителям.

Telegram-канал:

Ключевые слова: Сенат, Пять социальных инициатив,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив