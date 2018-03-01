Спикер Сената: 5 инициатив - особая веха в развитии казахстанской государственности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев прокомментировал Пять социальных инициатив Президента, озвученных сегодня на совместном заседании палат, передает МИА «Казинформ».

«Послание Елбасы по решению 5 основных социальных вопросов - особая историческая веха в развитии казахстанской государственности. Послание полностью соответствует чаяниям народа», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, Глава государства сегодня выступил с обращением к народу «Пять социальных инициатив Президента». Нурсултан Назарбаев дал поручения по новой ипотеке под 7% на 25 лет, снижению налогов до 1% для тех, кто получает низкую зарплату, проведению газопровода в Астану, о строительстве общежитий для студентов, увеличении грантов и повышении зарплат и пенсий учителям.