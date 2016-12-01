Спикер Мажилиса принял участие в открытии офиса ТюркПА в Баку  

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин принял участие в открытии нового здания Секретариата Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) в Баку, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».





Выступая на церемонии открытия, он как действующий председатель в ТюркПА от имени членов организации поблагодарил Президента Азербайджана за уникальное здание.





Нурлан Нигматулин подчеркнул важность этого события, состоявшегося в год 25-летия независимости стран-членов организации.

«Сегодня можно сказать, что Парламентская ассамблея тюркоязычных стран - это уникальная диалоговая площадка, которая способствует укреплению тюркского единства в целом. Это в очередной раз подтверждает дальновидность идеи Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева о создании ТюркПА. И открытие нового офиса ТюркПА свидетельствует о стремлении парламентариев наших стран к долгосрочному сотрудничеству», - сказал спикер Мажилиса, выступая перед участниками мероприятия.





Нурлан Нигматулин отметил, что сегодня одна из задач парламентариев стран-участниц ТюркПА - укрепление экономических, культурно-гуманитарных связей между нашими странами.

Кроме того, нынешняя встреча парламентариев ознаменована также и тем, что решением членов ТюркПА главы Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Турции награждены медалью ТюркПА «За заслуги».







