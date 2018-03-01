Спецпредставитель МИД РК принял участие в конференции в рамках Кабульского процесса
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Афганистана состоялась вторая международная конференция в рамках «Кабульского процесса» на тему: «Сотрудничество во имя мира и безопасности в Афганистане». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Основное внимание было уделено обсуждению по секциям двух вопросов: принятие совместных с международным сообществом мер по достижению мира и примирения в Афганистане и сотрудничество в области контртерроризма.
В конференции приняли участие делегации 25 стран, региональных и международных организаций, включая НАТО. Казахстан представлял Спецпредставитель Министерства иностранных дел по Афганистану - посол по особым поручениям Станислав Василенко и посол Казахстана в Афганистане.
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани пригласил вооруженную оппозицию в лице движения «Талибан» к мирным переговорам, раскрыв семь ключевых предложений правительства по примирению: признание движение «Талибан» в качестве политической партии, прекращение огня, переходные меры доверия и прокладывание пути для широкомасштабных выборов, пересмотр либо введение поправок в Конституцию Афганистана, отправление правосудия и рассмотрение жалоб, а также осуществление закона.
Выступающие призывали к миру, скорейшему прекращению братоубийственной войны, примирению и началу мирных переговоров с талибами. Представители западных стран поднимали вопросы соблюдения прав женщин и детей.
По результатам дискуссий была принята Кабульская декларация.
Спецпредставитель МИД Казахстана в своем выступлении озвучил позицию Казахстана, поддерживающего все усилия международного сообщества по афганскому урегулированию. Он назвал конкретные шаги нашей страны в этом направлении в различных областях сотрудничества с Афганистаном: экономике, образовании, гуманитарных вопросах.
В целом прошедший форум показал новые подходы Кабула к началу мирного процесса с вооруженной оппозицией - талибами, при этом страны и организации, вовлеченные в афганское урегулирование, еще раз подтвердили свою поддержку в этом вопросе.
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