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Спецкомиссия создана после разрушения жилого дома в Аральске

18 Марта 2018 10:18 721
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Спецкомиссия создана после разрушения жилого дома в Аральске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Создана специальная комиссия после обрушения перехода между блоками двухэтажного здания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Аральского района.

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«По поручению акима района создана специальная комиссия, будет проведена экспертиза», - говорится в сообщении.

Напомним, 17 марта в доме по адресу улица Жарокова, 20 произошло обрушение перекрытия - перехода между блоками двухэтажного здания. Пострадавших нет.

Здание было построено в 1986 году под детский сад, в 90-е годы было стихийно заселено жителями района, не имеющими жилья. В двухэтажном доме расположено 20 квартир, проживали только в 15.

«Районными властями не раз было сделано предупреждение об аварийном состоянии объекта», - говорится в сообщении акимата.

Из 15 семей эвакуировали 8 в здание районного молодежного ресурсного центра, остальные 7 проживают в безопасной части здания. Эвакуированные жильцы обеспечены горячим питанием и медикаментами.

 

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Ключевые слова: Кызылординская область, Происшествия,
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