Спецкомиссия создана после разрушения жилого дома в Аральске
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Создана специальная комиссия после обрушения перехода между блоками двухэтажного здания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Аральского района.
«По поручению акима района создана специальная комиссия, будет проведена экспертиза», - говорится в сообщении.
Напомним, 17 марта в доме по адресу улица Жарокова, 20 произошло обрушение перекрытия - перехода между блоками двухэтажного здания. Пострадавших нет.
Здание было построено в 1986 году под детский сад, в 90-е годы было стихийно заселено жителями района, не имеющими жилья. В двухэтажном доме расположено 20 квартир, проживали только в 15.
«Районными властями не раз было сделано предупреждение об аварийном состоянии объекта», - говорится в сообщении акимата.
Из 15 семей эвакуировали 8 в здание районного молодежного ресурсного центра, остальные 7 проживают в безопасной части здания. Эвакуированные жильцы обеспечены горячим питанием и медикаментами.
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