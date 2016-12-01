Погода
Астана -11 °С
Алматы 2 °С
Курс валют
USD 333.34
EUR 348.34
RUB 5.48
CNY 47.96

Специалисты начали расшифровку черного ящика Ту-154

Специалисты начали расшифровку черного ящика Ту-154
28 Декабря 2016 00:01 111

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самописец с потерпевшего крушение Ту-154, доставленный в Москву, фиксировал параметры работы воздушного судна вплоть до его разрушения, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов.    

«Специалисты уже приступают к расшифровке записи накопителя информации», - цитирует главу ведомства РИА Новости.

Глава Минтранса добавил, что информация с регистратора очень важна для следствия и поможет выяснить причины аварии.

Также Соколов подтвердил, что в ходе спасательной операции были обнаружены фрагменты самолёта - фюзеляжа, двигателя и других конструктивных элементов. Все обломки спасатели поднимут со дна и доставят на берег. 

«Самолет распался на несколько фрагментов, поэтому говорить о какой-то основной части, наверное, сейчас не представляется возможным», - сказал Соколов.

Кроме того, министр напомнил, что теракт не входит в число основных версий крушения. Причинами трагедии могли стать попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования или техническая неисправность самолета.

«Местоположение двух из трех бортовых самописцев установлено, но их не поднимали, достали только основной», - сказал ранее собеседник агентства, отметив, что кроме отправленного в Москву на расшифровку у самолета были еще речевой и вспомогательный параметрический бортовые самописцы.

Напомним, в воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

 

фото: https://ria.ru

Ключевые слова: Россия,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив