Специалисты начали расшифровку черного ящика Ту-154

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самописец с потерпевшего крушение Ту-154, доставленный в Москву, фиксировал параметры работы воздушного судна вплоть до его разрушения, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов.

«Специалисты уже приступают к расшифровке записи накопителя информации», - цитирует главу ведомства РИА Новости.

Глава Минтранса добавил, что информация с регистратора очень важна для следствия и поможет выяснить причины аварии.

Также Соколов подтвердил, что в ходе спасательной операции были обнаружены фрагменты самолёта - фюзеляжа, двигателя и других конструктивных элементов. Все обломки спасатели поднимут со дна и доставят на берег.

«Самолет распался на несколько фрагментов, поэтому говорить о какой-то основной части, наверное, сейчас не представляется возможным», - сказал Соколов.

Кроме того, министр напомнил, что теракт не входит в число основных версий крушения. Причинами трагедии могли стать попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования или техническая неисправность самолета.

«Местоположение двух из трех бортовых самописцев установлено, но их не поднимали, достали только основной», - сказал ранее собеседник агентства, отметив, что кроме отправленного в Москву на расшифровку у самолета были еще речевой и вспомогательный параметрический бортовые самописцы.

Напомним, в воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

фото: https://ria.ru