Специальные автобусы для школьников запустили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О пилотном проекте по запуску школьных автобусов в столице сообщили в компании «Астана LRT», передает МИА «Казинформ».

«В понедельник в пилотном режиме стартует наш проект по организации школьных перевозок «Мектеп bus». Проект организован совместно с Автопарком №1», - сообщается на странице «Астана LRT» в Facebook.

Так, в услуги школьных перевозок входит: встреча школьников в пункте сбора (ближайшая точка к месту проживания); сопровождающий провожает ребенка до места сидения и помогает застегнуть ремень безопасности; доставка детей максимально близко ко входу школы и обратно до пункта сбора; мониторинг автобуса в приложении AstraBus.

Отмечается, что для школьных перевозок применяются новые комфортабельные автобусы, отвечающие всем требованиям безопасности. Iveco Daily, рассчитанный на 17 пассажиров, и Iveco Crossway на 58 мест.

Для запуска проекта в пилотном режиме были выбраны две школы города, расположенные на улицах с наиболее загруженным трафиком. Это школы №17 (по проспекту Кабанбай батыра) и №66 (по улице Туркестан).

При этом введение школьных перевозок позволит снизить загруженность на дорогах, особенно по утрам в часы пик. Известно, что большую часть учащихся привозят в школу родители на личном авто. Теперь же с получением безопасной альтернативы их количество должно снизиться.

Также после анкетирования родителей 11 школ был утвержден тариф: 1 месяц на 1 ребенка - 20 000 тенге (5 учебных дней), 23500 тенге (6 учебных дней). При этом проверка и оплата будет производиться транспортной картой ребенка.